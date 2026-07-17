SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Rieter-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Rieter-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 212,323 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (3,25 CHF), wäre die Investition nun 3 940,05 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 60,60 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Rieter belief sich jüngst auf 433,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at