SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Rieter eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Rieter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 10,41 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 961,071 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 369,04 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 17.09.2026 auf 2,47 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,31 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Rieter bezifferte sich zuletzt auf 400,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at