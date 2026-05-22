Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Performance im Blick
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Rieter-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,29 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, befänden sich nun 10,769 Rieter-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 3,29 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,38 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 64,62 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 432,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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