Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investmentbeispiel
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Roche-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 267,75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,348 Roche-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 302,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 286,65 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,87 Prozent angezogen.
Am Markt war Roche jüngst 240,07 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
10:03