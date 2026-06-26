Roche Aktie

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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Lukrative Roche-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 245,48 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,407 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 343,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,97 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,97 Prozent angewachsen.

Roche war somit zuletzt am Markt 270,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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