SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.03.2016 wurde das Roche-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 251,25 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,801 Roche-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 362,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 415,92 CHF wert. Mit einer Performance von +44,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Roche wurde am Markt mit 296,06 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at