Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Langfristige Performance
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roche-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 282,77 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 35,365 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 340,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 038,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,38 Prozent gesteigert.
Der Roche-Wert an der Börse wurde auf 271,78 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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