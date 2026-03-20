Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Rentabler Roche-Einstieg?
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roche-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 281,37 CHF. Bei einem Roche-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,554 Roche-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (313,60 CHF), wäre das Investment nun 1 114,54 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 11,45 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 249,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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