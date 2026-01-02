SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 310,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 32,258 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 335,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 812,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 266,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at