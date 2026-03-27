Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Langfristige Performance 27.03.2026 10:05:09

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Roche-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 317,07 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,539 Roche-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.03.2026 10 124,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 321,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 1,24 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 255,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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