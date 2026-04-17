SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Roche-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 294,33 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 33,975 Roche-Papiere. Die gehaltenen Roche-Aktien wären am 16.04.2026 11 069,03 CHF wert, da der Schlussstand 325,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,69 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 260,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at