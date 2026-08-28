SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Roche-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Roche-Anteile an diesem Tag bei 275,19 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Roche-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,363 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,76 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 27.08.2026 auf 373,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 35,76 Prozent gleich.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 297,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at