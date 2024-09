SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Roche eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Roche-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Roche-Anteile 276,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,362 Roche-Aktien. Die gehaltenen Roche-Papiere wären am 19.09.2024 103,70 CHF wert, da der Schlussstand 286,20 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 3,70 Prozent gleich.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 228,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at