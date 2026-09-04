SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Roche-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Roche-Anteile bei 276,59 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 3,616 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 366,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 326,17 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,62 Prozent gesteigert.

Roche wurde am Markt mit 286,13 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at