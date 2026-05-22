Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Performance
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Roche von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Roche-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 335,61 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,980 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 334,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 997,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,24 Prozent verringert.
Roche wurde am Markt mit 264,39 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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