SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Roche-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Roche-Papier 244,78 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,085 Roche-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 1 334,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 326,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 33,43 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Roche belief sich zuletzt auf 257,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at