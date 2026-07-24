SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 251,51 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, befänden sich nun 3,976 Roche-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 413,06 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 23.07.2026 auf 355,40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,31 Prozent angezogen.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 268,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at