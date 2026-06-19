SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 368,52 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, befänden sich nun 27,136 Roche-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 797,43 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 18.06.2026 auf 324,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,03 Prozent verringert.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 265,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at