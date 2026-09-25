Roche Aktie

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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Hochrechnung 25.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Roche-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Roche-Aktie betrug an diesem Tag 266,42 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Roche-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,754 Roche-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 376,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 412,82 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,28 Prozent.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 298,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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