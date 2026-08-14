SPI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Roche-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 405,01 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,469 Roche-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 908,13 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 13.08.2026 auf 367,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,19 Prozent verringert.

Roche war somit zuletzt am Markt 294,85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at