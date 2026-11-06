Roche Aktie

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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Profitable Roche-Investition? 06.11.2026 10:03:30

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Roche-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Roche-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 408,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 2,449 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 399,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 976,98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,30 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Roche belief sich zuletzt auf 319,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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