SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Dividende zahlt Romande Energie den Anteilseignern

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Romande Energie am 27.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,44 CHF auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit schüttet Romande Energie insgesamt 36,95 Mio. CHF an Aktionäre aus. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Gesamtausschüttung damit nicht verändert.

Romande Energie-Stockdividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss notierte das Romande Energie-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 50,20 CHF. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Romande Energie wird das Romande Energie-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Romande Energie-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Romande Energie-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Romande Energie-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,32 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,35 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der Romande Energie-Kurs via SIX SX um 5,28 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 23,32 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Romande Energie

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,47 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 2,95 Prozent bedeuten.

Hauptdaten der Romande Energie-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Romande Energie beträgt aktuell 1,284 Mrd. CHF. Romande Energie besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,02. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Romande Energie auf 795,810 Mio.CHF, der Gewinn je Aktie machte 3,10 CHF aus.

Redaktion finanzen.at