Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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Romande Energie-Investition im Blick 28.04.2026 10:03:39

SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Romande Energie-Aktien gewesen.

Romande Energie-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 42,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 238,095 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 190,48 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 27.04.2026 auf 51,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +21,90 Prozent.

Am Markt war Romande Energie jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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