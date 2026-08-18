SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Romande Energie-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,392 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,66 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,66 Prozent angezogen.

Romande Energie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,27 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at