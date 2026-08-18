Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Anlage
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,392 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,66 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,66 Prozent angezogen.
Romande Energie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,27 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
|
10:03
|SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Romande Energie von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
04.08.26
|SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Romande Energie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Romande Energie S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|52,60
|1,15%