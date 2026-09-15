Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

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Langfristige Anlage 15.09.2026 10:03:29

SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Romande Energie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Romande Energie-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Romande Energie-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,065 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 48,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,99 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,90 Prozent erhöht.

Alle Romande Energie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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