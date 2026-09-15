Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Langfristige Anlage
|
15.09.2026 10:03:29
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Romande Energie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Romande Energie-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,065 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 48,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,99 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,90 Prozent erhöht.
Alle Romande Energie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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