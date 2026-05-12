Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Investmentbeispiel
|
12.05.2026 10:04:15
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Romande Energie-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Romande Energie-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,80 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,685 Romande Energie-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Romande Energie-Anteile wären am 11.05.2026 988,19 CHF wert, da der Schlussstand 50,20 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 988,19 CHF, was einer negativen Performance von 1,18 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Romande Energie betrug jüngst 1,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Romande Energie S.A.
Analysen zu Romande Energie S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Romande Energie S.A.
|56,00
|6,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.