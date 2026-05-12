SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Romande Energie-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Romande Energie-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,80 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,685 Romande Energie-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Romande Energie-Anteile wären am 11.05.2026 988,19 CHF wert, da der Schlussstand 50,20 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 988,19 CHF, was einer negativen Performance von 1,18 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Romande Energie betrug jüngst 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at