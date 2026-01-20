SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Romande Energie-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,083 Romande Energie-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 44,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,67 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at