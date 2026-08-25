Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Lukrative Romande Energie-Anlage?
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 42,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Romande Energie-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,585 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (48,20 CHF), wäre das Investment nun 1 136,79 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,68 Prozent.
Insgesamt war Romande Energie zuletzt 1,28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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