SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Romande Energie-Aktien gewesen.

Am 27.10.2023 wurde das Romande Energie-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Romande Energie-Anteile an diesem Tag 55,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,921 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 47,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 842,29 CHF wert. Damit wäre die Investition 15,77 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Romande Energie betrug jüngst 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at