SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Romande Energie eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Romande Energie-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Romande Energie-Aktie bei 47,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 210,526 Romande Energie-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 115,79 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Anteils am 12.01.2026 auf 43,30 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 8,84 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at