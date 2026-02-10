SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Romande Energie-Investment verlieren können.

Am 10.02.2025 wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,80 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,137 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 42,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,03 CHF wert. Damit wäre die Investition um 8,97 Prozent gesunken.

Romande Energie wurde am Markt mit 1,10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at