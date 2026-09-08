Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Profitable Romande Energie-Investition?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.09.2021 wurden Romande Energie-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,992 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,81 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 07.09.2026 auf 49,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,19 Prozent.
Romande Energie wurde am Markt mit 1,26 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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