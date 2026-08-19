SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,91 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Sandoz-Aktie investierten, hätten nun 2,045 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sandoz-Aktien wären am 18.08.2026 150,07 CHF wert, da der Schlussstand 73,40 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 50,07 Prozent.

Die Sandoz-Aktie wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sandoz-Anteils auf 24,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at