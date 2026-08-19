Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Frühe Anlage
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,91 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Sandoz-Aktie investierten, hätten nun 2,045 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Sandoz-Aktien wären am 18.08.2026 150,07 CHF wert, da der Schlussstand 73,40 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 50,07 Prozent.
Die Sandoz-Aktie wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sandoz-Anteils auf 24,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sandoz
|
19.08.26
|SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandoz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.08.26
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI verliert (finanzen.at)
|
18.08.26
|Verluste in Zürich: SLI in Rot (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SLI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Sandoz
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sandoz
|79,18
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.