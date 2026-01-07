Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Frühe Investition
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sandoz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Sandoz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sandoz-Papier bei 37,63 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,575 Sandoz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (58,88 CHF), wäre das Investment nun 1 564,71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,47 Prozent angezogen.
Das Sandoz-Papier wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Sandoz-Papiers lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
