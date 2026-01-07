Sandoz Aktie

WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

Frühe Investition 07.01.2026 10:03:58

SPI-Papier Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sandoz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sandoz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sandoz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Sandoz-Papier bei 37,63 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,575 Sandoz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (58,88 CHF), wäre das Investment nun 1 564,71 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,47 Prozent angezogen.

Das Sandoz-Papier wurde am 04.10.2023 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Sandoz-Papiers lag beim Börsengang bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

