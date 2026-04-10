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WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

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Dividendenauszahlung 10.04.2026 10:02:26

SPI-Papier Sandoz-Aktie: Über diese Dividende können sich Sandoz-Anleger freuen

SPI-Papier Sandoz-Aktie: Über diese Dividende können sich Sandoz-Anleger freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Sandoz Anteilseignern eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Sandoz am 09.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,80 CHF beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 33,33 Prozent. 261,60 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Sandoz-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 38,16 Prozent aufgebessert.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging die Sandoz-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 65,04 CHF aus dem Handel. Heute wird der Sandoz-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Sandoz-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Sandoz-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,38 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 1,61 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Sandoz-Aktienkurs im SIX SX-Handel konstant. Eine nahezu gleiche Performance wie der Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenerwartung von Sandoz

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,13 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 1,42 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Sandoz

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Sandoz steht aktuell bei 0 EUR. Das Sandoz-KGV beträgt aktuell 32,92. Der Umsatz von Sandoz belief sich in 2025 auf 9,207 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,76 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

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