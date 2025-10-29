SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 29.10.2015 wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 353,76 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 28,268 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 331,63 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 28.10.2025 auf 507,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,32 Prozent.

Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 3,03 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at