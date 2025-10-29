Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Lohnende Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition?
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren eingefahren
Am 29.10.2015 wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 353,76 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 28,268 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 331,63 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 28.10.2025 auf 507,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,32 Prozent.
Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 3,03 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!