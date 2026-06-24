Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Investmentbeispiel
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 477,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,964 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (633,00 CHF), wäre das Investment nun 13 270,44 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 270,44 CHF, was einer positiven Performance von 32,70 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich jüngst auf 3,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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