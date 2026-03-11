SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 423,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,613 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere wären am 10.03.2026 15 466,35 CHF wert, da der Schlussstand 655,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 54,66 Prozent vermehrt.

Am Markt war Sankt Galler Kantonalbank (N) jüngst 3,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at