Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

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Frühes Investment 12.08.2026 10:04:01

SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 508,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,197 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 631,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,21 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,21 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 3,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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