SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 355,76 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,811 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 605,03 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 23.12.2025 auf 571,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 60,50 Prozent vermehrt.

Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 3,38 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at