SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment verdienen können.

Am 08.07.2016 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an diesem Tag 383,66 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,606 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 643,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 675,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,60 Prozent.

Am Markt war Sankt Galler Kantonalbank (N) jüngst 3,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at