SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Investoren gebracht.

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 494,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,243 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.07.2026 13 137,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 649,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,38 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Sankt Galler Kantonalbank (N) eine Marktkapitalisierung von 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at