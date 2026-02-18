SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie bei 361,49 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 27,664 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 17 151,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 620,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at