SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 492,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,203 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 706,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 43,50 Prozent vermehrt.

Am Markt war Sankt Galler Kantonalbank (N) jüngst 4,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at