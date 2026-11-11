Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Lohnende Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition?
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 484,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,064 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 719,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 484,00 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 48,40 Prozent.
Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|784,00
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.