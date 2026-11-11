SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 484,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,064 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 719,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 484,00 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 48,40 Prozent.

Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at