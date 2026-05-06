Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 06.05.2026 10:05:22

SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sankt Galler Kantonalbank (N) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 437,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,288 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 615,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 407,32 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,73 Prozent zugenommen.

Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 3,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)

mehr Nachrichten