SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sankt Galler Kantonalbank (N) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 437,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,288 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 615,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 407,32 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,73 Prozent zugenommen.

Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 3,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at