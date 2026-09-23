SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile bei 414,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,241 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,57 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 22.09.2026 auf 678,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 63,57 Prozent gleich.

Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 4,11 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at