Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Langfristige Performance
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile bei 414,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,241 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,57 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 22.09.2026 auf 678,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 63,57 Prozent gleich.
Sankt Galler Kantonalbank (N) wurde am Markt mit 4,11 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|727,00
|1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.