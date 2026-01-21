SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 349,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,859 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie auf 595,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 701,08 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 70,11 Prozent.

Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at