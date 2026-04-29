Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 503,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,199 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien wären am 28.04.2026 128,63 CHF wert, da der Schlussstand 647,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,63 Prozent angewachsen.
Der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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