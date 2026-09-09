Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition im Blick
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile betrug an diesem Tag 505,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,980 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 1 336,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 675,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 33,66 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 4,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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